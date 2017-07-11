Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка «Югра» начнутся не позднее 24 июля

 
 
Фото «Континента Сибирь»

Новосибирские вкладчики банка «Югра» утром 11 июля собрались около отделений финансовой организации.  Напомним, что 10 июля стало известно о введении в «Югре» внешнего управления. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели.

Банк «Югра» начал работу в 1990 году в Тюменской области. На сегодня он входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Учредителями банка являются Юрий и Алексей Хотины, владельцы активов в нефтяной сфере и сфере недвижимости. У банка «Югра» есть филиалы в Новосибирске, Омске, Иркутске, Новокузнецке, Томске и Красноярске.

10 июля стало известно о введении внешнего управления в «Югре». В сообщении ЦБ говорится, что внешнее управление введено в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» продлится три месяца. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели.

В заключении ЦБ говорится о том, что банк незаконно выводил средства, а также предоставлял недостоверную отчетность. В самом банке опровергают обвинения ЦБ. «Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью», — заявил РИА Новости президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

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