Новосибирские вкладчики банка «Югра» утром 11 июля собрались около отделений финансовой организации. Напомним, что 10 июля стало известно о введении в «Югре» внешнего управления. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели.

Банк «Югра» начал работу в 1990 году в Тюменской области. На сегодня он входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Учредителями банка являются Юрий и Алексей Хотины, владельцы активов в нефтяной сфере и сфере недвижимости. У банка «Югра» есть филиалы в Новосибирске, Омске, Иркутске, Новокузнецке, Томске и Красноярске.

10 июля стало известно о введении внешнего управления в «Югре». В сообщении ЦБ говорится, что внешнее управление введено в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» продлится три месяца. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели.

В заключении ЦБ говорится о том, что банк незаконно выводил средства, а также предоставлял недостоверную отчетность. В самом банке опровергают обвинения ЦБ. «Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью», — заявил РИА Новости президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

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