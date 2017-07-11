Новосибирское отделение «Справедливой России» выставит на довыборы в областное заксобрание члена «ЖКХ-контроль», а в городской совет депутатов — помощника депутата ЗС.

Совет регионального отделения «Справедливой России» выдвинул кандидатов в законодательное собрание Новосибирской области и в совет депутатов Новосибирска, где есть по одному свободному месту. Федеральное руководство партии одобрило решение местных справедливороссов. По словам члена совета Игоря Умербаева, на это неделе соответствующие документы уйдут в избиркомы для официального выдвижения кандидатов.

Напомним, что в заксобрании сейчас вакантен мандат, который сдал коммунист Артем Скатов (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска), когда ушел в вице-мэры. На этот округ СР выдвигает члена НП «ЖКХ-Контроль», члена общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председателя товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежду Ланцову. Она неоднократно безуспешно участвовала в выборах. В горсовет: в 2010 году (самовыдвиженец), в 2015 году (от СР). В заксобрание: в 2010 была четвертой в региональной группе списка КПРФ, в 2015 шла по спискам и по округу от СР.

Ее соперниками на округе в этот раз станут, как сообщал «КС», президент АО «Трансервис» Александр Бойко. От КПРФ пойдет специалист по жилищно-коммунальным проблемам, советник мэра, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, экс-депутат ЗС Сергей Клестов. Также на округе «работает» журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов. Вероятно, он выдвинется от «Родины».

Уже получили статус выдвинутых кандидатов на довыборы в ЗС предприниматель и руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко (самовыдвиженец) и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин («Коммунисты России»). Обоим нужно собрать не меньше 1800 подписей, чтобы претендовать на регистрацию в качестве кандидатов.

В горсовете свободно место (округ № 14 в Калининском районе Новосибирска) после того, как единоросс Андрей Каличенко стал депутатом Госдумы. Справедливороссы поддержат на довыборах помощника депутата ЗС, председателя контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР Александра Вандакурова. Ему 35 лет, он с 2010 года участвует в выборах от СР. Баллотировался в главы Доволенского района Новосибирской области (2010), в 2012 горсовет Куйбышева, в 2013 в ЗС Новосибирской области, в 2015 выдвигался в ЗС и в совет депутатов Новосибирска, в прошлом году пытался попасть в совет депутатов Бердска, ЗС Новосибирской области и в Госдуму.

От ЕР на довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев. КПРФ на округе, вероятнее всего, выставит заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат» Дмитрия Коликина. Официальный статус выдвинутых кандидатов на довыборы уже есть у троих человек. У директора ООО «Технологии», председателя новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова. Как независимые кандидаты выдвинута 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова. Всем троим для регистрации нужно собрать не меньше 156 подписей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter