Глава села в Забайкальском крае торговала алкоголем

Глава сельского поселения Борзинского района Забайкальского края привлечена к административной ответственности за незаконную реализацию спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В августе 2016 года сотрудники полиции выяснили, что жительница одного из сел Борзинского района Забайкальского края занимается незаконной продажей спиртосодержащей жидкости на дому. Была проведена «Проверочная закупка». Интересно, что это произошло еще до того, как гражданка была избрана главой сельского поселения.

Однако, уголовное дело не возбуждалось, поскольку эксперты не выявили в представленных жидкостях денатурирующих добавок или токсичных примесей.

Но прокуратура, изучив материалы проверки, решила, что в действиях гражданки «усматриваются признаки административного правонарушения».

Обычно по аналогичным делам на виновных накладывается административный штраф в размере 1,5 тыс руб.

Дело направлено для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

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