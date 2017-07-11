На создание новых филиалов МФЦ в Новосибирске будет направлено 6,7 млн руб

6,7 млн руб. будет направлено на создание новых многофункциональных центров в Новосибирске. Об этом заявила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании регионального правительства 10 июля.



На территории Новосибирской области действуют 42 стационарных филиала ГАУ НСО «МФЦ», 60 территориально обособленных структурных подразделений и 8 мобильных офисов МФЦ. МФЦ предоставляет 334 государственные и муниципальные услуги. В I квартале 2017 года за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ обратилось более полумиллиона человек.

На заседании правительства Новосибирской области обсуждались изменения в госпрограмму «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы». В числе изменений перераспределение бюджетных ассигнований в 2017 году. В частности, 16,4 млн руб. будет направлено на приобретение основных средств и оборудования для предоставления услуг МВД, в том числе для получения загранпаспортов нового образца.

Также сообщается что в этом году в Новосибирсой области будет открыто два новых филиала МФЦ и 13 дополнительных окон для обслуживания субъектов предпринимательства.



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