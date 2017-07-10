Октябрьский районный суд Новосибирска признал Антона Картавина, волонтера штаба Навального в Новосибирске, организатором стихийного пикета и оштрафовал.

Как ранее сообщал «КС», одного из активистов штаба Навального в Новосибирске. Антона Картавина, задержали сегодня сотрудники центра «Э». Суд прошел оперативно, волонтера признали виновным по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как рассказал руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, Картавну выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Напомним, Антон Картавин был на мероприятии сторонников Алексея Навального, которое прошло в Новосибирске вчера, 9 июля, вместо несогласованного городскими властями митинга. Пришедшим к месту акции раздавали желтые шарики с «уточками», участники собрания читали Конституцию РФ. Баннеры демонстрировать было нельзя, поэтому они были разостланы на асфальте. Картавин не был ни заявителем, ни организатором мероприятия.

«Акцию признали пикетом, а Антона — его организатором. Мы собираемся подавать апелляцию. Кроме того, 14 июля пройдет суд, в котором мы выступаем против мэрии Новосибирска. Нам отказали в проведении митинга, но были нарушены сроки отказа», — пояснил корреспонденту «КС» Сергей Бойко.

Митинг был заявлен 23 июня, официальный ответ о том, то мероприятие не может состояться в заявленном месте, городские власти дали только 7 июля.

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