Пять человек уже выдвинуты на осенние довыборы в Новосибирске

Домохозяйка, безработная и директор выдвинулись на довыборы в горсовет. Для участия в кампании в заксобрание пока у облизбиркома есть пакет документов от двоих потенциальных кандидатов.

Пять человек уведомили избиркомы и открыли избирательные счета, чтобы участвовать в дополнительных выборах в Новосибирске в сентябре. Трое выдвинуты в совет депутатов Новосибирска, двое — в законодательное собрание Новосибирской области.

Напомним, что первым на довыборы в заксобрание по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) выдвинулся Сергей Бойко, предприниматель и руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске, он идет как самовыдвиженец.

Также документы на довыборы подал инженер 2-ой категории Новосибирского Государственного Технического Университета 29-летний Виктор Куршин. Он баллотируется от «Коммунистов России». В 2015 году он выдвигался в заксобрание Новосибирской области по спискам «Справедливой России».

И Куршину, и Бойко нужно собрать не меньше 1800 подписей, чтобы претендовать на регистрацию в качестве кандидатов.

Место в заксобрании освободил коммунист Артем Скатов, который в 2016 году стал вице-мэром Новосибирска. «КС» сообщал, что «Единая Россия» поддержит на округе президента АО «Трансервис» Александра Бойко, КПРФ — бывшего депутата заксобрания, советника мэра и экс-главу департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергея Клестова. Также на округе «работает» журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов. Вероятно, он выдвинется от «Родины».

Статус выдвинутых кандидатов на довыборы в совет депутатов Новосибирска (округ № 14 в Калининском районе) есть на данный момент у троих человек. Один из них— директор ООО «Технологии», председатель новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексей Кабанов. Он участвовал от этой организации в прошлом году на выборах в Госдуму. Также как независимый кандидат выдвинута 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева. В прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась как самовыдвиженец попасть в заксобрание Новосибирской области по округу № 34 (Октябрьский район Новосибирска). Временно не работающая, 34-летня Дарья Минякова также собирается участвовать в довыборах как самовыдвиженец.

Всем троим для регистрации нужно собрать не меньше 156 подписей.

Округ № 14 свободен после того, как Андрей Каличенко стал депутатом Госдумы от «Единой России». Его помощник Игорь Атякшев собирается выдвигаться в горсовет также от ЕР. КПРФ на округе, вероятнее всего, выставит заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

Всего 10 сентября на территории Новосибирской области пройдет 12 избирательных кампаний на замещение 36 мандатов депутатов.

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