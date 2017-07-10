В Красноярском крае будет запущен ликероводочный завод, простаивавший больше трех лет

Ликероводочный завод «Шушенская марка» (Красноярский край) будет вновь запущен — уже до конца этого лета. Предприятие не работало в течение трех с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной власти.



Напомним, что в этом году ликероводочный завод (ЛВЗ) «Шушенская марка» был продан компании СТК. В конце 2012 года предприятие было остановлено, а его имущество арестовано в качестве обеспечительной меры по иску. В середине 2013 года завод признан банкротом из-за долгов, превышавших 1,5 млрд руб.

ЛВЗ «Шушенская марка» был создан в 1971 году. В начале 2000-х годов он занимал первое место по объемам производства в Красноярском крае и входил в число 40 крупнейших ликероводочных предприятий РФ.

В рамках рабочей поездки в Шушенский район Красноярского края предприятие посетил губернатор Виктор Толоконский. Глава региона осмотрел производственные помещения ЛВЗ, где сейчас ведется перезапуск производства.

На сегодняшний день уже восстановлена производственная линия, ведется подготовка необходимых лицензионных документов. Компания планирует возобновить деятельность к осени 2017 года.

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