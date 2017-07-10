В банке «Югра» введено внешнее управление

В ПАО Банк «Югра» введено внешнее управление. Функции временной администрации возложены на ГК «АСВ». Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов организации. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



ПАО Банк «Югра» начал работу в 1990 году в Тюменской области. У компании есть филиалы в Новосибирске, Омске, Иркутске, Новокузнецке, Томске и Красноярске.

В сообщении ЦБ говорится, что внешнее управление введено в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» приступило к исполнению функций временной администрации по управлению банком «Югра» с 10 июля. Срок деятельности временной администрации пока обозначен в шесть месяцев. На это время

полномочия акционеров и органов управления банка приостановлены.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» введен на три месяца. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — сообщает Банк России.

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