УБРиР взял награду за устойчивое развитие на рынке банковских услуг

Новосибирский филиал Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал лауреатом ежегодного конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», организованного Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП). Дипломом «За устойчивое развитие на рынке банковских услуг» получила директор филиала Лариса Кучендаева.

Награда присуждалась в результате конкурсного отбора на основании заключения экспертного совета. Жюри оценивало финансовые успехи предприятий в текущих экономических условиях. В итоге лауреатами конкурса были признаны 22 предприятия и организации.

«На банковском рынке Новосибирской области УБРиР присутствует не так давно – всего 5 лет, но за это время нам удалось провести огромную работу. По итогам прошлого года количество юридических лиц, обслуживающихся в нашем филиале, выросло в два раза. При этом существенно увеличилась доля крупных корпоративных клиентов, что говорит о высоком доверии нашему банку. Этот факт благоприятно отразился на наших бизнес-показателях. Так, среднемесячный портфель пассивов увеличился на 24%, а остатков на счетах – на 25%», — отметила директор филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития Лариса Кучендаева.

Добавим, что всего в конкурсе приняло участие 176 предприятий и организаций из более, чем 20 районов и городов Новосибирской области. В их числе: радиоэлектронная промышленность, стекольное производство, электротехническая продукция, клининговые, юридические услуги, малые сельскохозяйственные предприятия, банки и страховые компании, и многие другие.

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