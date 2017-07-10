Рейс Анталья-Новосибирск задерживается больше чем на 12 часов

Рейс авиакомпании Royal Flight из Антальи в Новосибирск задерживается уже больше чем на 12 часов. На момент публикации ориентировочным временем прилета самолета в Новосибирска на табло аэропорта «Толмачево» значилось 22:05 (по расписанию — 6:10).



Авиакомпания Royal Flight выполняет международные пассажирские перевозки на самолетах Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Boeing 737-800. Работает с 1992 года (ранее — ЗАО «Авиакомпания «Абакан-Авиа»). Переименована в 2014 году.

В это же время, соответственно, задерживается и вылет этого самолета из Новосибирска в Анталью. На данный момент время отлета назначено на 00:15 следующего дня (по расписанию — 8:00 сегдняшнего).

«Сидим в Антальи, в аэропорту, информации никакой. В половину третьего ночи нам говорили, что может быть в часов 5 вечера мы вылетим. Сейчас никакой новой информации нет. Буквально полчаса назад нам выдали по посадочным в Бургер Кинг, даже горячего чая не дали. Вот вам кола и досвидания. Мы в аэропорту сидим с двух часов ночи по Новосибирску. Объявляли посадку, люди выстаивались, все стояли на посадку. 20 минут постояли и нам сказали — переносится. Тут еще люди из Воронежа сидели с 8 утра. Такое ощущение, что им отдали наш самолёт. А нам говорят — самолёта нет. Самолёт, вроде, 300 человек ждут», — рассказала телеканалу «Вести» (ГТРК) одна из пассажирок рейса, жительница Новосибирска.

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