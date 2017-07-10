Активист штаба Навального в Новосибирске Антон Картавин задержан. По словам руководителя штаба, кандидата в депутаты заксобрания Сергея Бойко, волонтера увезли сотрудники центра «Э». Бойко связывает задержание со вчерашним «флеш-мобом», который состоялся вместо заявленного, но не согласованного мэрией митинга.

Руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске и кандидат в депутаты законодательного собрания Новосибирской области Сергей Бойко рассказал корреспонденту «КС», что час назад сотрудники центра «Э» задержали активиста Антона Картавина. По словам Сергея Бойко, об этом ему сообщил по телефону сам Картавин, попросивший сотрудников, которые его увезли в Октябрьский отдел полиции, показать удостоверение.

Антон Картавин был на мероприятии сторонников Алексея Навального, которое прошло в Новосибирске вчера, 9 июля, вместо несогласованного городскими властями митинга. Пришедшим к месту акции раздавали желтые шарики с «уточками», участники собрания читали Конституцию РФ. Баннеры демонстрировать было нельзя, поэтому они были разостланы на асфальте. Картавин не был ни заявителем, ни организатором мероприятия.

Как вчера сообщал «КС», в ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов сообщили, что заявитель не присутствует на мероприятии, акция является несогласованной, а собравшиеся нарушают общественный порядок. Также от присутствующих потребовали собрать разостланные на земле плакаты, в связи с чем развернулся небольшой спор правоохранителей с активистами (часть плакатов убрали, на другие сели участники акции).

Сергей Бойко считает, что задержание связано с акцией 9 июля. Он рассказал, что представители правоохранительных органов вчера интересовались у Антона Картавина, зачем он стелил плакаты на асфальт. «Сегодня, когда он возвращался с обеда на работу, его увезли сотрудники центра «Э». Он не оказывал сопротивления. Позвонил мне, сказал, что попросил у сотрудников удостоверение», — отметил Сергей Бойко.

Он подчеркнул, что более подробная информация будет после того, как он свяжется с адвокатом, которая выехала в октябрьский отдел полиции. В комментариях в соцсетях на вопрос «Что предъявляют?», она ответила «20.2» (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и что скоро Картавина привезут в Октябрьский районный суд.

Антон Картавин также написал в соцсети: «Сегодня меня остановили три сотрудника и попросили дать объяснения в РОВД по поводу «происходившего вчера на площади Пименова»….. Меня пытаются обвинить в организации(!) несанкционированного(!) митинга(!), статья 20.2. В ближайшее время ожидается суд».

Антон Картавин — один из участников «Демократической коалиции», просуществовавшей до 2016 года, участвовал в праймериз «Демкоалиции». Также в 2015 году он выдвигался совет депутатов Новосибирска по спискам партии «РПР-Парнас», которой отказали в регистрации.

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