Опубликована сумма задолженности Владислава Кошкина перед «Экспобанком»

Первое заседание по иску ООО «Экспобанк» к Владиславу Кошкину (как физическому лицу) состоится 15 августа. Сумма исковых требований превышает 178 млн руб.

Альберт и Владислав Кошкины владеют 92,46% и 7,53% акций «Сибмоста».

О том, что «Экспобанк» Игоря Кима подал иск о банкротстве как физических лиц Альберта и Владислава Кошкиных, «КС» писал ранее. Теперь на сайте Арбитражного суда Новосибирской области появился текст определения о принятии заявления.

7 июля стало известно, что «Экспобанк» занял 22 место в Топ-30 самых эффективных банков РФ по данным рейтинга «Интерфакс-ЦЭА»



В материалах указано, что сумма просроченной задолженности Владислава Кошкина равняется 178 689 550 руб. 3 копейки.

Заявление принято к производству, первое заседание назначено на 15 августа.

Иск к Альберту Кошкину пока не принят в производство. Текст искового заявления еще не опубликован.

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