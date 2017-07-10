В Новосибирске откроют Театральную аллею

В сквере возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета появится новая аллея. 13 июля здесь начнут высаживать деревья в честь выдающихся деятелей культуры.



Церемония приурочена к завершению 72-го театрального сезона в Новосибирском Оперном театре. Театральная аллея будет заложена в сквере возле здания театра. Она будет посвящена выдающимся деятелям культуры, которые сыграли видную роль в становлении и развитии учреждения.

«Аллея станет подарком для поклонников искусства, для всех горожан и гостей Новосибирска, объединит театр и городское пространство, артистов и зрителей», — говорится в пресс-релизе НОВАТа.

В посадке деревьев примут участие артисты оперы и балета — гости фестиваля Вероники Джиоевой.

«Конечно же, мы очень хотим, чтобы Театральная аллея, которая начнет свою историю в июле 2017 года, разрасталась и стала любимым местом новосибирцев, как и наш театр. Вскоре здесь появятся деревья в память о замечательных артистах нашего театра», — прокомментировал главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. Именно ему принадлежит идея создания Театральной аллеи.

Инициатива организации аллеи поддержана мэрией Новосибирска.

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