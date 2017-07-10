МТС объявляет о расширении покрытия сети 4G LTE в Новосибирской области. За год, с июня 2016 года, МТС увеличила покрытие LTE-сети в 1,5 раза. Теперь пользоваться интернетом на скорости до 75 Мбит/с могут более двух миллионов жителей, то есть более 80% населения области.

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом еще 10 населенных пунктов региона. Также с начала 2017 года было расширено покрытие сети 4G в тех городах, где она была запущена ранее: в Новосибирске, Бердске, Оби и других.

Во всех районах Новосибирска МТС также установила дополнительные базовые станции 4G там, где за последний год был зафиксирован двукратный рост потребления интернет-трафика.

Жители Новосибирского региона за год скачали в сети МТС трафик, соизмеримый с «расшариванием» более 100 миллионов постов с фотографиями в социальных сетях.

«За год объем данных, передаваемых в наших 4G-сетях, вырос в четыре раза, что говорит о высокой востребованности быстрого мобильного интернета. Поэтому мы продолжаем строить сеть 4G, на сегодня сеть «четвертого поколения» доступна в 63 населенных пунктах области. А благодаря использованию диапазона LTE-1800 мы можем делать это быстрее и обеспечивать лучшее качество связи в помещениях. Только за шесть месяцев 2017 года мы увеличили количество базовых станций LTE-1800 в 1.5 раза, и строительство продолжается», –рассказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

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