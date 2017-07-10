Рядом с площадкой долгостроя по ул. Зыряновская в Новосибирске обманутые дольщики поставили палатки. Жилой дом под названием River House построен всего на 10%.

Ситуация, сложившаяся вокруг застройщика River House – ООО «БКП-7» четыре года назад, оказалась прецедентной для Новосибирска. Генеральный директор компании Виктор Заварин в результате совершения мошеннических действий получил реальный срок – 4 года колонии общего режима.



Впрочем, на строительстве дома это ни коим образом ни отразилось. Виктор Заварин уже вышел на свободу, а River House до сих пор не преодолел отметку готовности выше 10%. Своих квартир дольщики ожидают с 2007 года.

9 июля обманутые инвесторы рядом со стройплощадкой River House разбили палаточный лагерь. По словам члена правления ЖСК «Зыряновский» Виктории Королевской, акцию дольщики намерены продолжать в течение недели.

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