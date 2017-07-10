Три тысячи живых утят не пустили в Омск

К ввозу в Омскую область не допущены 3 тыс. живых утят в возрасте около суток. Они возвращены в Казахстан.



Пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области сообщает о недопущении к ввозу в регион крупной партии живых утят из республики Казахстан. Работа велась совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

В ППУ «Исилькульский» был задержан автомобиль. Он пытался провезди из Казахстана суточных утят в количестве 3 тыс голов.

После того как сотрудники осмотрели транспорт и документы, они выяснили, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перемещения по территории Евразийского экономического союза.

«Специалистами управления Россельхознадзора по Омской области принято решение о запрете ввоза в Российскую Федерацию и о возврате данного груза на территорию республики Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

Хозяин товара привлечен к административной ответственности.

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