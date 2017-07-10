«Папа Джонс» откроет 10 ресторанов в Сибири до конца 2017 года

Сеть пиццерий «Папа Джонс» намерена открыть до 10 заведений на территории Сибири до конца 2017 года. Компания, в том числе, планирует выход в Омск. В целом емкость российского рынка для сети «Папа Джонс» оценивается в 300-400 точек.

Американская сеть пиццерий «Папа Джонс» продолжает развитие в Сибирском регионе – до конца 2017 года запланировано открытие еще 10 точек. «При этом в Омске мы ищем партнера, чтобы открыть первый ресторан в городе», — сообщила маркетолог российского филиала «Папа Джонс» Алена Мартемьянова.

Наиболее приоритетными городами для развития в компании называют Уфу, Челябинск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов и Набережные Челны. Помимо выхода в Омск, «Папа Джонс», в том числе, планирует открытие новых ресторанов в Новосибирске. Где именно и сколько – в компании пока не раскрывают.

Сеть «Папа Джонс» развивается в России по франшизе. На июнь 2017 года на территории России и Белоруссии было открыто более 114 ресторанов от Минска до Сибири: 63 из них – в собственности сети, 51 – открыты по франшизе в Ангарске, Владимире, Иркутске, Казани, Кемерово, Минске, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Сочи, Твери, Тольятти, Томске и Нижнем Новгороде.

В начале июля компания сообщила о новых условиях франшизы в городах с населением до 500 тыс. человек: снижен размер паушального взноса до 10 тыс. долларов, без роялти в первые шесть месяцев работы. За счет этого «Папа Джонс» планирует увеличить количество пиццерий в России на 50% в течение 2017 года. По предварительным оценкам «Папа Джонс», на российском рынке могут присутствовать 300-400 точек сети.

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