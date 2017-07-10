Игорь Левитин проинспектировал работы на «Чуйском тракте»

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил республику Алтай и оценил ход работ по реконструкции «Чуйского тракта» (федеральная автомобильная дорога Р-256).



В ходе совещания Игоря Левитина с руководством региона выбирался наиболее целесообразный вариант строительства дороги. «Решение строить дорогу в обход Маймы было принято в первую очередь для того, чтобы вывести за пределы села грузовой транзитный транспорт, – это положительно оценят местные жители», — пояснил помощник президента. Его слова приводит пресс-служба «Росавтодора».

По информации «Росавтодора», работы на «Чуйском тракте» идут в соответствии с планом. Если это не изменится, то реконструкция будет полностью завершена в 2021-2022 году.

Тот участок, который реконструируется на данный момент, будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Он включает четырехполосную дорогу протяженностью 2,7 км с двухуровневой развязкой и путепроводом.

«Строительство новой четырехполосной дороги, которая выйдет к Горно-Алтайску и соединит столицу Республики с аэропортом, положительно скажется на экономической и социальной жизни региона. Увеличение пропускной способности особенно актуально с учетом растущего с каждым годом трафика», — комментирует глава региона Александр Бердников (цитируется по пресс-релизу «Росавтодора»).

Напомним, что реконструкция «Чуйского тракта» началась в 2011 году (проект был утвержден в 2007).

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