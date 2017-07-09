Митинг сторонников Навального в Новосибирске прошел в урезанном формате

Сегодня в Новосибирске сторонники Алексея Навального вышли на площадь. За несколько дней до мероприятия мэрия города сообщила активистам, что их акция не сможет состояться. Поэтому митинг в традиционном формате организован не был. Вместо этого прошла своеобразная импровизированная пресс-конференция руководителя штаба Сергея Бойко и координатора незарегистрированной «Партии Прогресса» Андрея Гладченко.

Митинг, запланированный сторонниками Алексея Навального на 9 июля в Новосибирске рамках всероссийской агитационной акции, был заявлен 23 июня. Официальный ответ муниципалитета пришел только 7 июля. В нем указано, что на это время на площади уже запланировано другое мероприятие — праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторам предложили перенести мероприятие. На официальном портале Новосибирска сообщалось, что в проведении митинга было отказано, поскольку в это же время и в том же месте должно было состояться праздничное мероприятие, приказ о проведении которого подписан 30 июня. Однако, по наблюдениям корреспондента «КС», в указанное время никаких праздничных мероприятий на площади не проходило.

Поскольку отказ мэрии пришел позже необходимого по закону срока, организаторы митинга заявили, что хотели оспорить решение муниципалитета в суде, однако не смогли этого сделать, поскольку в выходные дни суды не работают.

В итоге акция, начавшаяся на площади Пименова в 16 часов, оказалась больше похожа на пикет или импровизированное собрание. Сергей Бойко и Андрей Гладченко, которых окружили собравшиеся активисты, отвечали на их вопросы. Всем желающим раздавали желтые шарики с «уточками». А ряд активистов вместо плакатов демонстрировали пустые листы. Большие баннеры в поддержку Алексея Навального были разостланы на асфальте. Общественники вслух зачитывали Конституцию РФ.

По словам Сергея Бойко, прошедшее мероприятие являлось народным гуляньем в честь Дня семьи, любви и верности. А некоторые из присутствующих назвали акцию «Празднованием Дня Петра и Февронии у навальных ковров».

В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов сообщили собравшимся, что заявитель не присутствует на мероприятии, акция является несогласованной, а собравшиеся нарушают общественный порядок. Также от присутствующих потребовали собрать разостланные на земле плакаты, в связи с чем развернулся небольшой спор правоохранителей с активистами (часть плакатов убрали, на другие сели участники акции). На момент публикации задержаний или других серьезных столкновений не произошло.

Напомним, недавно штаб сторонников Алексея Навального в Новосибирске был заблокирован правоохранительными органами, была перекрыта улица Ленина. В офисе прошел обыск.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter