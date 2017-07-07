Мэру Омска выписывались миллионные премии

В ходе проверки прокуратуры стало известно, что ряд высокопоставленных чиновников Омска, в том числе мэр Вячеслав Двораковский, получали премии в несколько миллионов рублей. При этом бюджет города был дефицитным.



Ряду высокопоставленных чиновников администрации Омска были назначены денежные вознаграждения в несколько миллионов рублей в условиях дефицитного бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.

В числе получателей премий мэр Омска Вячеслав Двораковский. Ему в 2014 году было выписано вознаграждение в 2,26 млн руб, в 2015 — 2,14 млн руб., в 2016 — 1,9 млн руб., а в 2017 — 954 тыс руб.

Руководители департаментов администрации города и заместители градоначальника также получали крупные денежные выплаты «за выполнение особо важных и сложных служебных заданий».

При этом размер дефицита и муниципального долга Омского бюджета растет с каждым годом. Также недофинансированы ряд судебных решений по социально значимым вопросам, таким как расселение аварийных домов, капремонт и ремонт дорог. В связи с этим подобные премии являются нарушением закона.

По результатам проверки внесены представления прокуратуры мэру Омска и руководителю городского совета Галине Горст.

Администрация Омска прокомментировала ситуацию, заявив, что практика премирования мэра существует уже более 10 лет, и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов.

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