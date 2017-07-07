Росприроднадзор не смог остановить выбросы с нефтезавода в Омске

Суд в Омске отказал Росприроднадзору в требовании остановить работу «Газпром нефть ОНПЗ».



Росприроднадзор обратился в суд из-за выбросов вредных веществ в ходе работы нефтезавода в Омске, сообщает РИА Омскпресс. Суд удовлетворил иск лишь частично.

Омский нефтеперерабатывающий завод является дочерним предприятием «Газпром нефти».

Вредные выбросы с завода действительно признаны незаконными, поскольку у предприятия отсутствует разрешение на них. Однако, чтобы исполнить требование о прекращении выбросов, завод придется полностью остановить. Предприятие смогло предоставить доказательство отсутствия нарушений по объему существующих выбросов. Поэтому суд принял решение не останавливать работу НПЗ. Завод получит новое разрешение на выбросы в ближайшее время.

«Росприроднадзор однобоко понимает общественные интересы, только в свете экологии. Жизнедеятельность человека не ограничена только экологическими проблемами, и приостановка деятельности завода повлечет за собой негативные последствия для всех остальных сфер жизни», — прокомментировал на заседании суда заместитель директора НПЗ Георгий Архипов (цитируется по РИА Омск-Информ).

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