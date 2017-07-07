Владимир Кехман вернулся из декрета

Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман сегодня вернулся на работу в театр после отпуска по уходу за ребенком.

Владимир Кехман снова приступил к работе с 7 июля.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребенком. Я возвращаюсь к работе. В связи с тем, что общественность проявляет высокий интерес к моим семейным обстоятельствам, могу сообщить, что теперь жене будет помогать заботиться о ребенке бабушка, которая прилетела из Новосибирска», — передает слова Владимира Кехмана пресс-служба НОВАТа.

Напомним, об отпуске руководителя Оперного театра стало известно в конце июня. Как выяснилось позже, оформлен он был еще с 13 апреля.

Владимир Кехман был признан банкротом как физическое лицо. Его имущество распродано на торгах.

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