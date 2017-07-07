Погибли трое рабочих на одной из шахт Норникеля

На шахте рудника «Заполярный» в Норильске, которая принадлежит ГМК «Норникель», прогремел взрыв. Пресс-служба компании сообщила о гибели трех человек.

Шахта занимается добычей медно-никелевой руды. Рудник «Заполярный» входит в южный кластер. «Норникель» классифицирует эти активы как legacy assets.

По предварительным данным, причиной взрыва стали пары метана. Пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю добавляет, что по факту происшествия ведется доследственная проверка. Также на место трагедии прибыли специалисты Ростехнадзора. Создается комиссия по расследованию причин аварии, пишет ТАСС.

С шахты эвакуировано 150 горняков. Трое погибли. Еще трое пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на министерство здравоохранения Красноярского края.

Кстати, акции «Норникеля» в начале торгов на Московской бирже подешевели на 1% (до 8 284 руб. за одну бумагу). Эксперты связывают это со взрывом на руднике.

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