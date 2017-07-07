Депутат новосибирского горсовета от КПРФ назначен руководителем Горфонтана

Новым руководителем МКУ «Городской фонтан» в Новосибирске назначен депутат городского совета от фракции КПРФ Валерий Науменко. Информацию об этом «КС» подтвердили в пресс-службе мэрии города.



Ранее муниципальным учреждением руководил Александр Сумин, но он сменил на должности директора «Горзеленхоза» Юрия Ляпкина, уволенного после служебной проверки.

Валерий Науменко родился в 1961 году в Новосибирске. С 2005 по 2010 годы был депутатом городского Совета Новосибирска по округу №22, а сейчас — по округу №9. Является членом комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. На сегодняшний день руководит депутатским центром КПРФ в Заельцовском районе и Ассоциацией обманутых дольщиков и инвесторов.

Сейчас в Новосибирске действует 19 фонтанов. Больше всего находится в Октябрьском районе — 6, в Центральном районе их 4, а в остальных по одному. В Кировском и Первомайском районе Новосибирска фонтанов нет. Работаю они по 5 месяцев в году: с мая по сентябрь.

Финансирование деятельности МКУ «Городской фонтан» осуществляется департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Так, в 2016 году на его работу было выделено 12,5 млн руб. 50,6% из этих средств используется на оплату труда. На предприятии работает около 8 человек зимой и около 25 летом. Согласно отчету Контрольно-счетной палаты Новосибирской области за 2016 год, среднемесячная заработная плата руководителя организации составляла тогда 54 тыс руб.

Основное муниципальное задание «Горфонтана» — текущее содержание фонтанов в летний и зимний период. Основными исполнителями работ по консервации и расконсервации фонтанов в Новосибирске в 2016 году являлось ООО «Акватехнологии». На эти работы за год тратится около 5 млн руб.

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