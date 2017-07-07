Дмитрий Червов: Компания «Сибирь-Развитие» не является кредитором «Мечел-Сервиса»

ООО «Мечел-Сервис» 5 июня обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском о банкротстве ООО «Компания «Сибирь-Развитие». В «Сибирь-Развитие» в свою очередь подчеркивают, что не являются кредитором истца.

Напомним, что ООО «Мечел-Сервис» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием обанкротить строительную компанию ООО «Компания «Сибирь-Развитие», которую возглавляет депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов.

По данным арбитражного суда Новосибирской области, сумма долга составляет 13,7 млн руб.

Генеральным директором ООО «Компания «Сибирь-развитие» является депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов. 59% в строительной компании принадлежит ООО «УК «Концерн «Сибирь», остальная часть поделена между членами семьи Червовых и еще рядом физических лиц.

Как пояснили «КС» в строительной компании, «ООО «Компания «Сибирь-Развитие» является не кредитором по иску компании ООО «Мечел-Сервис», а поручителем по договору ООО ТД «Сибирь» и «Мечел-Сервис».

«После того, как у ТД «Сибирь» сформировался долг в размере 11 млн руб., компания «Мечел-Сервис» обратилась в арбитражный суд, для взыскания долга с поручителя – ООО «Компания «Сибирь – Развитие», что является обычной деловой практикой. В свою очередь Компания «Сибирь-Развитие» всегда идет навстречу своим деловым партнерам и находясь в постоянном диалоге с компанией «Мечел-Сервис», готова погасить долг, как того требует законодательство», – отметили в компании Дмитрия Червова.

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