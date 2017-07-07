Первая половина парламентского сезона 2017 года завершилась не без громких заявлений, обращений к губернатору и многообещающего пролога к осенней сессии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО). Учинив форменный разнос главе департамента лесного хозяйства, парламентарии раскритиковали годовой отчет экономического блока правительства, утвердили увеличение областного бюджета на 3 млрд рублей, а кроме того, включили в сентябрьскую повестку вопрос о «мусорной концессии». Так, став одним из главных ньюйсмейкеров для СМИ, шестой созыв региональных депутатов подвел итоги второго года своих полномочий.

Заключительная перед продолжительными летними каникулами сессия Законодательного собрания Новосибирской области наделала немало шума и стала, пожалуй, одним из наиболее обсуждаемых событий недели. Вопрос с арендой гигантского массива хвойного леса, расположенного сразу в двух районах области — Болотнинском и Тогучинском, всколыхнул общественное мнение и породил небывалый интерес к, казалось бы, размеренной работе региональных парламентариев. То, что именно председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву и поддержавшим его депутатам удалось повлиять на отмену «незаконного» решения, грозившего потерей одного из последних лесных оазисов области, — безусловный плюс в копилку законодательной власти вообще и членов ЗС 6-го созыва в частности.

Кстати, это далеко не первый случай, когда областные парламентарии единым фронтом выступили на защиту прав избирателей, независимо от межпартийных разногласий и фракционной принадлежности. Ближайший пример — концессионное соглашение на строительство 4-го моста через Обь, условия которого после вмешательства региональных парламентариев претерпели значительные изменения. Достаточно напомнить, что результатом этой работы стало практически двукратное снижение стоимости концессии.

Впрочем, в отличие от темы моста, точка в истории с лесом еще не поставлена. Результаты обещанной губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким служебной проверки станут известны не раньше будущей недели, тогда и прояснится судьба Вячеслава Дубовицкого. Кроме служебной проверки, глава региона инициировал обращение в правоохранительные органы, которые должны будут дать свою оценку произошедшему.

«Это не рядовой, а очень масштабный проект, и его рассмотрение не должно быть в компетенции только одного департамента, — заметил Владимир Городецкий. — Поэтому сейчас мы внесем изменения в наш 75-й закон, что и эти вопросы, вопросы лесных ресурсов должны проходить через инвестиционный совет».

Однако, возвращаясь к итогам 22-й сессии, необходимо отметить, что «лесной вопрос», вызвавший немало споров, язвительных комментариев в адрес руководства профильных структур, да и самого губернатора, не вытеснил из повестки других не менее актуальных вопросов.

Так, депутаты приняли поправки к областному бюджету, одобрив законопроект, представленный зампредседателя регионального правительства, министром финансов области Виталием Голубенко. В соответствии с законопроектом доходная часть составила 123 млрд 27 млн рублей, расходная — 124 млрд 334 млн. Утверждены дополнительные расходы в размере более чем 1,2 млрд рублей. Парламентарии утвердили выделение 300 млн рублей на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения. 100 млн получит Новосибирск на обновление трамвайного парка. Кроме того, более 400 млн рублей поступит в распоряжение областного минздрава. Причем основная часть этих средств выделена на закупку современного медицинского оборудования для районных больниц и вновь создаваемых в области ФАПов.

«Это уже вторые изменения в бюджет, которые мы принимаем в текущем году, — отметил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Александр Морозов. — В течение года мы будем еще возвращаться к этой теме, но масштаб будущих изменений предугадать сложно. Думаю, что все запланированные средства, прежде всего на выполнение бюджетных назначений в социальной сфере, мы обеспечим. Динамика налоговых поступлений позволяет надеяться на то, что бюджет 2017 года будет исполнен в полной мере».

«Прошедшая сессия принципиальна тем, что следующая будет только в сентябре, поэтому ряд вопросов, которые обсуждались, прежде всего поправки в бюджет, принципиально важны сейчас, — сказал в ходе брифинга губернатор Владимир Городецкий. — Мы получили по итогам пяти месяцев несколько более приростной бюджет, чем планировали, поэтому эта возможность появилась. Второй момент — это фиксация некоторых федеральных средств по софинансированию, что мы и сделали».

Также в ходе сессии депутаты утвердили отчет о выполнении плана наказов за 2016 год. Всего в отчет вошли более 1000 выполненных поручений, значительная часть которых относилась к сферам ЖКХ, дорожной отрасли, образования и здравоохранения. Реализация наказов избирателей в общей сложности потребовала более 6 млрд рублей, из них свыше 2 млрд — на объекты дорожной инфраструктуры.

«Из областного бюджета 4 млрд, 1,3 млрд из федерального и более 500 млн рублей — это местные бюджеты и внебюджетные источники, — пояснил председатель комиссии по наказам избирателей ЗС НСО Дмитрий Козловский. — На 6-й созыв собрано наказов на 155 млрд рублей. И если мы пойдем такими темпами, мы выполним порядка 20% наказов».

Представленный зампредседателя правительства, министром экономического развития области Ольгой Молчановой отчет об итогах развития региона в 2016 году не нашел одобрения у парламентариев. Притом, что решение социально-экономических задач развития Новосибирской области планировалось осуществить в основном за счет реализации государственных и целевых ведомственных программ, достичь плановых значений удалось лишь по 9 показателям из 24. Причем в «красной зоне» оказались значения по таким ключевым показателям, как индексы валового регионального продукта, промышленного производства и оборота розничной торговли.

«Что касается мусорной концессии, это вопрос не сегодняшнего дня, он рабочий, — прокомментировал в перерыве заседания председатель ЗС НСО Андрей Шимкив. — Да, еще есть много вопросов не решенных, не доделанных, но мы работаем над этим. Сказать, что этот вопрос возник сегодня, было бы неправильно. Скорее, спонтанным был вопрос по лесу. 258 тысяч гектаров — очень большая площадь. И это не березы, это хвойный лес. Тихонько отдать эти 258 тысяч не получится. У нас и так по сути остались только Тогучин, Болотное и Сузун. Поэтому я благодарен губернатору области: мы оперативно среагировали, и сделка была расторгнута».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter