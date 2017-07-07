Работники лесхоза в Забайкальском крае подозреваются во взятке в 700 тыс руб

В Забайкальском крае заведено уголовное дело о получении взятки. Замначальника отдела Государственной лесной службы региона и участковый лесничий подозреваются в получении взятки за передачу лесосеки.



По мнению правоохранительных органов, в начале 2016 года заместитель начальника отдела Государственной лесной службы Забайкалья и участковый лесничий получили незаконное денежное вознаграждение около 400 тыс. руб. За это они осуществили отвод и передачу лесосеки (225 м3) двум жителям Читы. При этом площадь участка была увеличена до 800 м3. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Проводя оперативные мероприятия, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили еще два факта взятки — в целом еще 300 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки группой лиц в крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет и штраф.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter