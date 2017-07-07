Три чиновника из Хакасии предстанут перед судом за пожары

В суд направлено дело о халатности чиновников Хакасии, которая повлекла масштабные пожары в республике. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ИА ТАСС.



Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева и Ширинского сельсовета Юрия Ковалева, а также начальника одного из отрядов противопожарной службы региона Виктора Зенкова. Они обвиняются в халатности, которая повлекла масштабные пожары в 2015 году.

Следствие считает, что эти чиновники не выполнили на территории села Шира требования законодательства в сфере пожарной безопасности и гражданской обороны. А Виктор Зенков не руководил тушением пожаров. Из-за этого огонь распространился на территорию всего села: 12 человек погибли, 54 пострадали, материальный ущерб причинен тысяче людей и юридических лиц.

Дело направлено в суд. А расследование по поводу пожаров на территориях других муниципальных образований республики еще продолжается.

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