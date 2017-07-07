Застройщик из Кольцово банкротит компанию «БФК»

Вчера, 6 июля, в арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о банкротстве компании по производству пластиковых окон «БФК». Иск подан ООО «Проспект» — ведущим застройщиком наукограда Кольцово.

Заявление о признании ООО «БФК» банкротом поступило в арбитражный суд Новосибирской области 6 июля. Компания является одним из крупнейших производителей пластиковых окон для жилых, офисных, торговых и промышленных зданий на территории Сибири. По информации ЕГРЮЛ, учредителями ООО «БФК» в равных долях значатся девять бизнесменов, еще четверо имеют меньшие доли в компании.

Исковое заявление на холдинг «БФК» подано строительной фирмой «Проспект», которая занимается комплексной застройкой наукограда Кольцово. Сумма исковых требований на данный момент не обозначена. Основным учредителем ООО «Проспект» с долей в 38% является Павел Корчагин.

Напомним, что вчера на банкротство крупного застройщика — компанию «Сибирь-Развитие» подало иск ООО «Мечел-Сервис».

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