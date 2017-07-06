Путин уволил начальника ГУ МВД по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, согласно которому от должности начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области отстранен генерал-лейтейнант полиции Юрий Ларионов. Этим же указом уволены еще несколько руководителей силовых структур.



Юрий Ларионов родился в 1961 году. В 2005–2010 годах возглавлял Западно-Сибирское УВД на транспорте. Являлся руководителем УМВД по Забайкалью. В 2012 году возглавил управление МВД по Кемеровской области.

Указ президента от 6 июля «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своей должности лишился не только генерал-лейтейнант полиции Юрий Ларионов, возглавлявший ГУ МВД по Кузбассу. Но и генерал-майор юстиции Владимир Шепель — его заместитель и руководитель главного следственного управления по региону.

Других регионов Сибири увольнения тоже коснулись. Был уволен генерал-майор полиции Александр Лобанов, являвшийся Министром внутренних дел по республике Тыва. И прокурор республики Бурятия Валерий Петров. Он назначен главным военным прокурором России.

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