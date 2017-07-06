«Мечел-Сервис» подал на банкротство строительной компании «Сибирь-Развитие»

ООО «Мечел-Сервис» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием обанкротить строительную компанию ООО «Компания «Сибирь-Развитие», которую возглавляет депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов.



ООО «Мечел-Сервис» регулярно пытается банкротить крупные новосибирские компании. В прошлом году «Мечел-Сервис» требовал банкротства «Сибмоста», но впоследствии иск отозвал.

На этот раз компания подала банкротный иск к ООО «Компания «Сибирь-развитие». По данным арбитражного суда Новосибирской области, сумма долга составляет 13,7 млн руб.

Генеральным директором ООО «Компания «Сибирь-развитие» является депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов. 59% в строительной компании принадлежит ООО «УК «Концерн «Сибирь», остальная часть поделена между членами семьи Червовых и еще рядом физических лиц.

Комментарий в компании обещали предоставить позже.

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