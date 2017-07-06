Инвестиционная программа СИБЭКО сокращена на 700 млн руб

 
 
СИБЭКО

Инвестпрограмма Сибирской энергетической компании сокращена на 700 млн руб. Теперь на модернизацию будет направлено всего 100 млн руб. Снижение объемов средств связано с отказом от повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15%.

Сегодня на пресс-конференции заместитель министра ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов рассказал журналистам, как и почему сократилась инвестиционная программа СИБЭКО. «Инвестиционные ресурсы «СИБЭКО», которые планировалось отправить на модернизацию, значительно снижены — около 700 млн рублей они условно потеряли, у них есть средства — 100 млн рублей, они будут направлены на самые необходимые нужды по системе теплоснабжения Новосибирска», — приводит его слова ИА ТАСС, на базе которого проходило мероприятие.

Под утерянными средствами подразумеваются те ресурсы, которые могла бы получить компания в случае, если бы тарифы на теплоснабжение в Новосибирске повысили на 15%, как это планировалось в начале года.

Свои инвестиционные планы изменил и «Горводоканал». Власть выделила для этого муниципального предприятия 100 млн руб. Они будут направлены на нужды системы водоснабжения Новосибирска.

Напомним, 1 июля в Новосибирской области выросли тарифы ЖКХ. Повышение составило не более 4%. При этом в начале года предполагалось, что , что рост составит до 15%. Однако в апреле губернатор Владимир Городецкий заявил, что повышение тарифов останется в рамках 4%.

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