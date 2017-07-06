Инвестиционная программа СИБЭКО сокращена на 700 млн руб

Инвестпрограмма Сибирской энергетической компании сокращена на 700 млн руб. Теперь на модернизацию будет направлено всего 100 млн руб. Снижение объемов средств связано с отказом от повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15%.



Сегодня на пресс-конференции заместитель министра ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов рассказал журналистам, как и почему сократилась инвестиционная программа СИБЭКО. «Инвестиционные ресурсы «СИБЭКО», которые планировалось отправить на модернизацию, значительно снижены — около 700 млн рублей они условно потеряли, у них есть средства — 100 млн рублей, они будут направлены на самые необходимые нужды по системе теплоснабжения Новосибирска», — приводит его слова ИА ТАСС, на базе которого проходило мероприятие.

Под утерянными средствами подразумеваются те ресурсы, которые могла бы получить компания в случае, если бы тарифы на теплоснабжение в Новосибирске повысили на 15%, как это планировалось в начале года.

Свои инвестиционные планы изменил и «Горводоканал». Власть выделила для этого муниципального предприятия 100 млн руб. Они будут направлены на нужды системы водоснабжения Новосибирска.

Напомним, 1 июля в Новосибирской области выросли тарифы ЖКХ. Повышение составило не более 4%. При этом в начале года предполагалось, что , что рост составит до 15%. Однако в апреле губернатор Владимир Городецкий заявил, что повышение тарифов останется в рамках 4%.

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