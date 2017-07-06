В Новосибирске 6 июля обманутые дольщики и переселенцы из ветхого жилья требуют ускорения расследования уголовных дел.

Сначала пикетчики собрались у здания прокуратуры Новосибирской области, затем перешли на площадь Ленина. 6 июля на пикет вышла инициативная группа координационного совета по расселению ветхого и аварийного жилья, а также обманутые дольщики ЖСК «Свой дом». Напомним, что ЖСК начало в 2004 году строительство домов на ул. Тульская в Кировском районе города, но не завершила их. Затем за достройку взялось ООО «Баутехника-Т». Тем не менее в 2016 году стройка опять встала из-за хозяйственного спора застройщика с генподрядчиком ООО «Стройцентр». Кроме того выяснилось, что генподрядчик без ведома застройщика заключил 178 предварительных договоров. На прошлой неделе был заключен новый договор подряда с ООО «СМУ-9». Строительство планируют завершить к концу 2018 года. На получение жилья могут рассчитывать 190 дольщиков, в то время как 178 инвесторов, заключивших предварительные договоры, добиваются на данный момент восстановления своих прав.

В частности, по заявлениям дольщиков ЖСК «Свой дом» в конце июня было возбуждено 9 уголовных дел, но пикетчики опасаются, что расследование дел будет затянуто и может продлиться не менее года.

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