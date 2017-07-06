МТС подводит итоги инвестиционной программы по развитию скоростной сети LTE в регионах Сибири. С начала 2016 года компания инвестировала более трёх миллиардов рублей в развитие сети LTE.



Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут более 11 миллионов человек в 84 населенных пунктах Сибири.

Для расширения существующей сети в регионах компания сделала акцент на запуске базовых станций на частоте 1800 МГц – в результате в Сибири количество базовых станций LTE – 1800 выросло в семь раз, что позволило увеличить покрытие сети 4G почти на 40%.

Помимо расширения существующего покрытия сети «четвертого поколения» МТС вдвое расширила покрытие сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость мобильного интернета может достигать до 150 Мбит/с. С

За год (июнь 2016 — июнь 2017) трафик, который сгенерировали пользователи интернета 4G в сибирских регионах, увеличился втрое. Объем трафика, который сибиряки скачали в сети 4G, эквивалентен просмотру видеосеанса продолжительностью в 150 лет.

«Объем финансовых вложений МТС в развитие сетей скоростного мобильного интернета превысил три миллиарда рублей за полтора года. Инвестиции, которые МТС делает в инфраструктуру сетей LTE в Сибири, способствуют не только повышению качества жизни населения, но и ускоряют развитие экономики сибирских регионов, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Кроме того, благодаря развитию скоростной сети LTE-мы улучшили качество связи и в полтора раза увеличили среднюю скорость в сети «четвёртого поколения», который является самым востребованным на сегодня форматом мобильных сетей».

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