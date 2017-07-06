Депутаты Омской области отказались от закона о поддержке ипотеки

6 июля депутаты законодательного собрания Омской области приняли решение упразднить региональный закон «О государственной поддержке ипотечного кредитования».



По мнению депутатов, необходимость государственной поддержки ипотеки отпала, поскольку банки активно выдают кредиты, сообщает РИА «Омск-Информ».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов сообщил на заседании, что из бюджета региона выделялось до 250 млн руб. по этой статье. Так, в 2001 году при поддержке областной властеи было выдано 28 ипотечных кредитов. Однако, на сегодняшний день доля таких кредитов снизилась со 100 % до 2,2 %.

Владимир Стрельцов заявил, что закон выполнил свое предназначение. «Созданы необходимые условия для системы долгосрочного ипотечного кредитования. Коммерческие банки массово предоставляют для жителей региона кредиты. В новых условиях возникла необходимость новых механизмов поддержки семей, желающих улучшить свои жилищные условия», — приводит его слова ИА «Омскрегион».

Также сообщается, что до 1 ноября этого года в заксобрании Омской области планируется разработать и принять новый закон для поддержки жителей, планирующих взять ипотеку. Новая региональная ипотечная программа будет разработана в соответствии со стандартами федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования. Она будет направлена на снижение процентной ставки за счет единовременной компенсации дисконта при рефинансировании закладных в федеральном агентстве при ипотечном жилищном кредитовании из бюджета Омской области.

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