Директор мебельной компании в Красноярске не заплатил 33 млн руб налогов

СК РФ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Компания Мекран». По мнению следствия, руководитель компании уклонился от уплаты налогов в размере больше 33 млн руб.



Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость.

Деревообрабатывающая компания Мекран занимается производством и продажей мебели в Красноярске.

По предварительной версии, 28 декабря 2015 года подозреваемая предоставила в ИФНС декларацию за 4 квартал 2014 года, которая содержала заведомо ложные сведения. «Она не включила в налогооблагаемую базу полученный авансовый платеж от ОАО «Гостиничная компания» на сумму более 217 миллионов рублей, тем самым уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этих действий в бюджет РФ оказался невыплачен НДС. Объем неуплаченного налога оценивается более чем в 33 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter