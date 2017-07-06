Владелец магазина-кондитерской Cappuccini открыл вторую точку в Новосибирске

 
 
Магазин-кондитерская Cappuccini на улице Советской. Фото Михаила Перикова

Магазин-кондитерская Cappuccini стала сетью: информацию подтвердил «КС» владелец компании Леонид Касаткин. Новое заведение расположилось на улице Советской, рядом с кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк».

Второе кафе Cappuccini начало работу в минувший понедельник, 3 июля, заведение расположилось на улице Советской. Отметим, что Cappuccini работает в формате магазина и кафе. Ассортимент включает разнообразные сорта чая, кофе, а также выпечку и кондитерские изделия собственного производства. Средний чек в Cappuccini составляет 300-400 рублей.

«Первое кафе было открыто более трех лет назад в спальном районе, на улице Галущака, — говорит владелец сети Леонид Касаткин. – Теперь решили быть ближе к людям и центру города для удобства посетителей».

Новое Cappuccini больше первого по площади: оно рассчитано на 22 посадочных места против семи на Галущака. Расширяться до конца года Cappuccini больше не планирует: в планах владельцев — развитие на новом месте, в том числе, расширение кондитерского ассортимента и дальнейшая работа над барным направлением.

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