Вячеслав Дубовицкий ушел в отставку по собственному желанию

Руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий ушел в отставку — Владимир Городецкий подписал приказ об увольнении 5 июля.



Причина увольнения — «по собственному желанию». Об этом «КС» сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Новый начальник департамента лесного хозяйства будет назначен, как только губернатор примет такое решение. Пока же исполнять обязанности руководителя подразделения будет заместитель Вячеслава Дубовицкого Евгений Рыжков. На сайте департамента изменения в информацию о руководстве пока не внесены.

Вячеслав Дубовицкий руководил департаментом лесного хозяйства с октября 2016 года. На посту он сменил Сергея Швеца.

Напомним, вопрос об увольнении Вячеслава Дубовицкого поставили депутаты законодательного собрания региона. Их претензии были связаны с конкурсом на аренду 258 тысяч га леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирский области на 49 лет. Единственным участником конкурса стал «Тогучинский лесопромышленный комбинат». Арендная плата должна была составить 11,83 млн руб. в год. А собственник организации оказался связан с компанией Екатерины Дубовицкой, а она — с Вячеславом Дубовицким.

29 июня Владимир Городецкий заявил, что что вопрос об увольнении Вячеслава Дубовицкого пока не стоит и сообщил о начале проверки в департаменте.

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