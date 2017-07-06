Андрей Шимкив: «Новосибирской области не место среди аутсайдеров»

Традиционная для конца июня пресс-конференция по итогам работы Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) в первом полугодии 2017-го проходила на фоне широкого обсуждения завершившейся накануне 22-й сессии Законодательного собрания. Среди наиболее острых вопросов — нашумевшее «лесное дело». При этом, в отличие от прошедшей сессии, вопрос «леса» и эффективности работы профильного департамента и Минсельхоза не заслонил повестку. В ходе общения с журналистами председатель ЗС Андрей Шимкив затронул множество других наболевших проблем, в том числе о сокращении доходов бюджета, кризисе здравоохранения, перспективах дорожного строительства и развития метрополитена, проверке Академпарка и распределении НДФЛ.

Пресс-конференция, традиционно призванная резюмировать итоги работы первой части парламентского сезона, подвела еще и своеобразную черту под двухгодичным циклом работы 6-го созыва областного Законодательного собрания. Представители СМИ в ходе специального опроса, проведенного накануне, высказали практически единодушное мнение, что нынешний состав регионального парламента отличает высокая активность в решении самых острых задач, а также принципиальность, в том числе и вопросах, способных неоднозначным образом отразиться на общественном мнении. Как, например, в случае с ситуацией вокруг Академпарка. Кстати, вопрос о претензиях депутатов к ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и обращении парламентариев в прокуратуру прозвучал в числе первых. Председатель ЗС НСО Андрей Шимкив ответил в свойственной ему лаконичной манере. «Не наша компетенция делать какие-то выводы — законно это или незаконно. У нас свое мнение, и поэтому мы решили обратиться с прокуратуру и понять мнение компетентных органов. Что касается подстанции «Академическая», то это принципиальный вопрос, которому чуть ли не 10 лет. Вложены областные деньги, порядка 360 млн рублей, а подстанция до сих пор не понятно где и когда будет запущена. Сейчас создана специальная комиссия с участием всех заинтересованных сторон, и надеюсь, что к сентябрьской сессии мы сдвинемся в решении этого вопроса», — резюмировал Андрей Шимкив.

Нашумевшее «лесное дело» звучало не только в связи ситуацией в Тогучинском районе НСО, но и в контексте общей деятельности департамента лесного хозяйства и ее возможной ревизии. «Конечно, режет ухо, когда на фоне проблем с заготовкой дров для жителей области уводят 258 тыс. гектаров, — сказал председатель Законодательного собрания. — Проблема гораздо глубже, и сегодня создается рабочая группа по деятельности департамента. Пару лет назад уже вставал вопрос о создании комиссии по экологии, лесу, водным ресурсам. Думаю, что мы можем к этому вернуться».

Накануне в ходе сессии областные парламентарии не одобрили представленные экономическим блоком правительства итоги социально-экономического развития области. Спикер ЗС так прокомментировал позицию коллег. «Первый раз Новосибирская область оказалась по многим показателям ниже общероссийских. А реакция депутатов — знак того, что они не безразличны к этому вопросу. Несмотря на то что это вроде бы формальная вещь, мы вникли по каждому пункту и сочли неправильным голосовать за одобрение результатов социально-экономического развития. Надеюсь, что это даст толчок правительству плотнее заниматься этими вопросами. Но место Новосибирской области точно не ниже других. У нас есть все, чтобы быть на порядок выше даже некоторых соседних регионов. Поэтому результаты работы экономического блока правительства не были одобрены, а просто приняты к сведению. Для одобрения — пусть поработают», — пояснил Андрей Шимкив.

Строительство и ремонт дорог — неизменный вопрос практически любой повестки. Несмотря на сокращение бюджетных возможностей, ассигнования на развитие дорожно-хозяйственной отрасли все еще достаточно значительны. Сегодня акцент смещается с объемов строительства и ремонта дорожного полотна на его качество.

«На сегодня существует уже много механизмов контроля, в том числе гарантии, — отметил Андрей Шимкив. — В случае с договорами с подрядными организациями речь идет о трех-пяти годах гарантии. Соответственно, в этом заинтересованы и все уровни власти, чтобы наши дороги стояли не один год».

Развитию общественных институтов, их эффективности и особенностям формирования было посвящено сразу несколько вопросов. Интересовала журналистов возможность объединения аппаратов уполномоченных, конфликтная ситуация, возникшая в связи с невключением в губернаторские списки членов предыдущего 6-го созыва Общественной палаты НСО, и многое другое. Отвечая на эти вопросы, Андрей Шимкив заметил, что формирование нынешней Общественной палаты происходило в очень конкурентной борьбе.

«Хотелось бы все-таки, чтобы общественная палата более активно участвовала в жизни Новосибирской области. Надеюсь, что те люди, которые пришли из ЗС, будут более активно участвовать в этом, — сказал председатель регионального парламента. — А что касается работы уполномоченных — и это мое личное мнение, — их работа меня не очень устраивает. Хотелось бы от них видеть большую активность. Вопрос о слиянии аппаратов уполномоченных пока не стоит, мы просто к этому еще не подошли, но я думаю, что это не за горами. Либо все-таки нормальная работа каждого, либо будем просить как-то менять структуру, чтобы работа была более эффективной».

Острейший вопрос наполнения бюджета прозвучал в связи с вновь возникшей темой распределения НДФЛ. «Вопрос наполнения бюджета должен волновать не только депутатов, но и все уровни власти, — ответил Андрей Шимкив. — Денег никогда много не бывает. Да, наверное, не хочется каждый раз приходить и объяснять, куда — на трамваи, на асфальтирование и так далее. Но мы никогда не отказывали городу Новосибирску и всегда находили какое-то компромиссное решение. И всегда предлагали: поработайте немного над своим бюджетом, ведь сегодня огромная недоимка, по транспортному налогу, подоходному и другим».

Обсуждение так называемой мусорной концессии было отложено на осеннюю сессию. Вопрос по ней не снят и, по мнению спикера ЗС, нуждается в серьезном обсуждении. Тем более что позиция граждан, активистов-экологов, которые категорически против проекта в его нынешнем виде, во многом сходится с мнением областных парламентариев, рассматривающих «мусорную концессию» с точки зрения экономической целесообразности. Что касается другой концессии, наделавшей в свое время немало шума, но баталии вокруг которой уже улеглись, конкретные шаги по ее реализации все еще не определены. Так, например, не решен вопрос об источниках финансирования на подготовку площадки под начало строительства четвертого моста.

«Пока этот вопрос, конкретно с какой статьи, не обсуждался. Сумма — порядка 42 млрд рублей. Скорее всего, это будут какие-то дополнительные источники пополнения бюджета. Не хотелось бы нам, чтобы финансирование происходило из дорожного фонда. И по тем 200 млн рублей, которые сегодня выделены, мы все равно хотели бы увидеть соглашение между Минфином и Минтрансом. Чтобы, когда уже появятся федеральные деньги, мы уже продвинулись по бюджету НСО».

Дефицит квалифицированных специалистов в сфере муниципального здравоохранения, хотя и касался в первую очередь медучреждений города Бердска, справедлив и для самого Новосибирска, и для других городов области. Если на селе сегодня действуют какие-то программы по привлечению молодых специалистов, то в городах ничего подобного не существует. Все больше опытных и начинающих врачей уходят в частную медицину.

«Это бич всего здравоохранения, — с сожалением отметил Андрей Шимкив. — Но это и есть конкуренция. И мы — я имею в виду государственные поликлиники — должны быть в рынке. Создавать такие же условия, чтобы врачи не уходили в частную медицину, — вот наша задача».

Вопрос о концессиях в очередной раз прозвучал в несколько неожиданном контексте, когда спикер Законодательного собрания, сказал, что категорически против дополнительного сбора с пассажиров метрополитена на строительство новых станций: «Развитие метрополитена — святая обязанность города, области, и соответственно, мы должны находить какой-то компромисс. К сожалению, мы понятие «концессия» немного угробили кое-чем, но, тем не менее, без этого нам не обойтись. И, наверное, по метрополитену тоже можно искать варианты привлечения частного капитала. Я могу лишь рассуждать на эту тему, но конкретные шаги нужно ждать от мэрии и городских депутатов».

Эффективность государственного управления Андрей Шимкив упомянул в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Он отметил, что повышение, безусловно, необходимо, но вместе с тем нужно разрабатывать также необходимые механизмы по повышению эффективности работы чиновников и формированию ответственного отношения к бюджетам всех уровней.

Что касается эффективности самих депутатов, то пока 6-й созыв заслуживает более чем положительной оценки. Законодателям удалось в значительной степени повысить авторитет регионального парламента за счет ряда успешных законопроектов и решений, напрямую повлиявших на социально-экономическую жизнь области. Только пересмотр концессионного соглашения по строительству четвертого моста сэкономил региону более 50 млрд рублей.

Андрей Шимкив особо подчеркнул возросшую активность парламентариев, как их инициативу в области законотворчества, так и участие в экономической жизни Новосибирской области. «Я как председатель доволен тем, что происходит, доволен командой, которая сложилась в Законодательном собрании, вне зависимости от фракций и партийной принадлежности, — подчеркнул спикер, отметив при этом, что сплоченность депутатского корпуса вовсе не равносильна отсутствию плюрализма мнений по самым актуальным вопросам экономической и социальной жизни региона. — Прошедшая 29 июня сессия как раз показала, что любой депутат вправе высказывать свое мнение, свою позицию. Задача — найти в этом многообразии подходов, характеров, мыслей, решение, которое необходимо нашей области».

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