Дети отравились в лагере в Забайкальском крае

12 школьников, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Аргунь» в Забайкальском крае, госпитализированы с инфекционном гастроэнтеритом.

Возраст детей: от 7 до 15 лет. Предварительный диагноз: инфекционный гастроэнтерит легкой степени. Состояние школьников удовлетворительное. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Забайкальского края.

Лагерь «Аргунь» расположен в селе Тасей Читинского района, там отдыхают дети из Краснокаменска, в том числе, отправленные в лагерь Приаргунским производственным горно-химическим объединением.

Следственный комитет РФ по региону также уточняет, что по сообщениям об отравлении детей назначена доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются, после чего будет принято процессуальное решение.

В сообщениях СМИ есть версия, что дети отравились кефиром.

Напомним, недавно схожая ситуация случилась в двух лагерях Новосибирской области. Тогда причиной заражения детей стала болезнь одного из сотрудников пищеблока. О безопасности детей в лагерях «КС» подробно писал в прошлом году.

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