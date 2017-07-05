Сотрудники правоохранительных органов все еще работают в новосибирском штабе Алексея Навального. Территория вокруг офиса оцеплена, а улица Ленина частично перекрыта. По последней информации в здание заносят «черные пакеты».



Стала известна причина действий правоохранителей. В полицию обратился житель Новосибирска. Он пожаловался на незаконные агитационные материалы. Начальник штаба Алексея Навального по РФ Леонид Волков в своем твиттер-аккаунте выложил скан заявления, которое подал в полицию новосибирец. Он получил листовку Алексея Навального в День города. По мнению заявителя, это нарушило закон о запрете предвыборной агитации вне агитационного периода. Однако, Леонид Волков уверен, что до официального назначения даты проведения выборов ограничений на агитацию нет.

При этом координатор новосибирского штаба Сергей Бойко сообщает, что им назвали другую причину блокировки деятельности штаба. Якобы, в офисе находится бомба. Дверь была выломана, а волонтеров и сотрудников штаба попросили покинуть территорию. По сообщениям очевидцев, на месте работают кинологи. Также приезжала пожарная машина и скорая помощь, однако потом они уехали.

Активисты сообщают, что трое человек были задержаны. Двое из них — волонтеры штаба Навального. Они доставлены в отдел полиции по Железнодорожному району, и им грозит административная ответственность по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Третий задержанный к работе штаба отношения не имеет. Куда он был доставлен неизвестно.

По последней информации, доступной на момент публикации, сотрудники правоохранительных органов заносят в здание «черные пакеты». «КС» следит за развитием событий.

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