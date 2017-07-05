Корреспондент «КС» заметил, что баннеры, посвященные 80-летию Новосибирской области, заменили на новые. Ранее они оказались в центре небольшого скандала.

На новом баннере изображена карта Новосибирской области, заполненная фотографиями счастливых людей. Такой дизайн позволил избежать использования снимка, ставшего причиной демонтажа предыдущих баннеров.

Напомним, в макетах первой версии праздничной рекламы оказался снимок известного новосибирского фотографа Славы Степанова. Фотография была использована без разрешения автора. Все баннеры, содержащие плагиат, были демонтированы. Теперь же их заменили на новые.

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