Корреспондент «КС» заметил, что баннеры, посвященные 80-летию Новосибирской области, заменили на новые. Ранее они оказались в центре небольшого скандала.
На новом баннере изображена карта Новосибирской области, заполненная фотографиями счастливых людей. Такой дизайн позволил избежать использования снимка, ставшего причиной демонтажа предыдущих баннеров.
Напомним, в макетах первой версии праздничной рекламы оказался снимок известного новосибирского фотографа Славы Степанова. Фотография была использована без разрешения автора. Все баннеры, содержащие плагиат, были демонтированы. Теперь же их заменили на новые.