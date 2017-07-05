Просадка тротуара на Большевистской будет устранена в ближайшие дни

Разрушенные участки тротуара на улице Большевистской в Новосибирске будут заменены в ближайшие дни: плитку снимут, а на ее месте планируется выполнить бетонную заливку — возможно, уже завтра. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.



За аварийной ситуацией на ул. Большевистской в Новосибирске следит оперативный штаб, заседание которого состоялось сегодня. В него входят специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, Госстройнадзора по НСО, ГК «Новоград», компаний-подрядчиков и других организаций.

Специалисты уверены: все необходимое, чтобы не допустить обрушения проезжей части или тротуара, уже сделано. Однако, полностью стабилизируется ситуация только после заврешения строительства МФК «Снежная миля».

«Опасность деформации будет уменьшена только тогда, когда застройщик поднимет свой объект на уровень ул. Большевистской, уберет открытый котлован, произведет отсыпку, достроит трехуровневую парковку. В течение всего периода мы будем вести мониторинг состояния проезжей и пешеходной частей улицы и своевременно устранять трещины и просадки», — поясняет директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

Напомним, разрушение тротуара на ул. Большевистской началось вчера. Ранее на проезжей части появилась трещина. А в марте на улице пришлось устранять серьезный разлом.

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