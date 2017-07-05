Бывший заместитель руководителя сибирского ГУ МВД Александр Никитин вышел по УДО

Экс-замруководителя ГУ МВД РФ по СФО Александр Никитин вышел на свободу благодаря решению суда об условно-досрочном освобождении. Это случилось еще 6 июня 2017 года. Однако, официальная информация по этому поводу появилась только вчера.



Бывший начальник УМВД России по Ивановской области Александр Никитин отбывал наказание в колонии общего режима в Кировской области. Суд принял решение о его условно-досрочном освобождении 24 мая 2017, а 6 июня решение вступило в законную силу. Об этом 4 июля сообщило ГТРК «Ивтелерадио» (г. Иваново).

Уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника УМВД по Ивановской области (а в прошлом — замруководителя ГУ МВД по Сибири) Александра Никитина было возбуждено в ноябре 2014 года. Приговор был вынесен 10 июня 2016 года. В качестве наказания было назначено 3 года в колонии общего режима. Также Александра Никитина лишили специального звания высшего начальствующего состава генерал-майора полиции и медали «Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени».

Дело, по которому был осужден Александр Никитин, касалось нарушений в требованиях оборонного заказа на строительство нового здания УМВД по Ивановской области. Вместо того, чтобы использовать средства на обеспечение секретности и безопасности объекта, они были использованы для дорогостоящей отделки и мебелировки кабинета начальника и его заместителей. Речь идет о сумме превышающей 91 млн руб.

Напомним, в 2001 году Александр Никитин возглавил отдел по борьбе с межрегиональными преступными сообществами ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу, в ноябре 2011 года указом президента ему было присвоено звание генерал-майора полиции, а в мае он стал заместителем начальника ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу и руководителем полиции окружного ГУ МВД. В марте 2013 года Александр Никитин стал начальником УМВД России по Ивановской области.

Александр Никитин проходил в качестве свидетеля по «делу Солодкиных». А со стороны других свидетелей в суде звучали обвинения в его адрес о причастности Никитина к нелегальным финансовым потокам на новосибирской барахолке и передаче этих денег ОПС.

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