Арбитражный суд Новосибирской области признал требования истца в отношении ЗАО «Стройконтакт» обоснованными и ввел процедуру наблюдения.

С 3 июля на ЗАО «Стройконтакт» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим застройщика назначен Игорь Сидоров. На компанию, которую возглавляет заместитель председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Новосибирска Александр Родионов, иск был подан ООО «РемСтройТех» в апреле 2017 года. Сумма исковых требований составила почти 2 млн рублей. В качестве третьих лиц были привлечены налоговая служба, областное управление Росреестра и минстрой региона. Теперь, как говорится в определении арбитража, заседание по делу пройдет 7 декабря.

Среди объектов строительства компании — известные в Новосибирске долгострои: здание автовокзала на Красном проспекте и дом на Кошурникова, за достройку которого теперь взялась другая фирма.

Еще в 2015 году «РемСтройТех» первый раз пытался через суд взыскать этот долг, который образовался в результате выполнения работ по обустройству кровли на автовокзале в 2014 году. Вскоре стороны пришли к мировому соглашению, и производство по делу было прекращено. По утвержденному графику выплат «Стройконтакт» должен был погасить свой долг до 30 июня 2016 года.

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