«Оранжевый» уровень опасности, объявленный в Москве 30 июня и предвещающий масштабные стихийные бедствия, словно обходил во времени и пространстве монументальное здание на Наметкина, 16. Складывалось ощущение, что непогоде было запрещено даже малейшее вмешательство в ход годового собрания акционеров ПАО «Газпром». О чем шла речь на этом мероприятии, как компания будет реагировать на внешние вызовы и насколько значима для «Газпрома» Сибирь — в репортаже корреспондента «КС».

Московской непогоде не удалось каким-либо образом помешать годовому собранию акционеров. Лишь после его окончания, во время итоговой пресс-конференции председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и председателя правления компании Алексея Миллера ветер с дождем попытались взять свое — но по окончании мероприятия об этом напоминал лишь мокрый асфальт с небольшими лужами.

Сама пресс-конференция даже в прямой трансляции походила на живое общение, однако по сути не была таковым. Все приглашенные журналисты подготовили заранее свои вопросы, и пресс-служба газового монополиста сформировала из них достаточно качественную и полноценную повестку. Подавляющее число избранных вопросов было озвучено их же авторами, что и создавало эффект диалога прессы с руководителями «Газпрома». Однако привычного для формата пресс-конференций «леса рук» не было — к своим выступлениям журналисты приглашались модератором.

Единственная тема деятельности «Газпрома», озвученная председателем его совета директоров, бывшим премьер-министром России Виктором Зубковым была подана в виде ответа на вопрос о состоянии газификации российских регионов. Выступление Виктора Зубкова открывало пресс-конференцию — видимо, по замыслу ее организаторов, это должно было подчеркнуть преимущественную заботу компании о развитии внутреннего рынка, на что неоднократно, зачастую даже эмоционально, указывал в своих последующих ответах и Алексей Миллер. По информации руководителей компании, на конец 2016 года уровень газификации по России достиг 67,2%, в том числе в городах — 70,9%, а в сельской местности — 57,1%.

Такие цифры отнюдь не поражают воображение, к тому же при этом очень сильна региональная диверсификация — так, по данным Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, на начало 2016 года Сибирский и Дальневосточный федеральные округа обладали самыми низкими показателями по уровню газификации природным (сетевым) газом — 5,8% и 15,8% соответственно.

По информации, предоставленной «КС» компанией «Газпром межрегионгаз Новосибирск», уровень газификации населения сибирских регионов нельзя назвать высоким. Он составляет 9,2% в Новосибирской области (в том числе город — 7,65%, село — 15,02%), 12,36% в Алтайском крае (в том числе город — 15,17%, село — 8,74%), 4,36% в Республике Алтай (в том числе 6,39% в городе, 3,58% в селе), 8,37% в Томской области (в том числе 5,45% в городе, 15,99% в селе), 0,03% в Иркутской области.

При этом Виктор Зубков, комментируя федеральные показатели, отметил опережающие темпы газификации российских сел, которые увеличилась с 2005 года в 1,6 раза. Он напомнил, что «Газпром» отвечает за строительство газопровода до населенных пунктов, а региональные власти — за сооружение распределительной сети, подготовку потребителей к приему газа. «Однако за 2005–2016 годы только 11 субъектов Российской Федерации полностью выполнили обязательства по подготовке потребителей к приёму газа», — констатировал председатель совета директоров, перечислив далее эти регионы: Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская Пензенская, Тюменская, Ярославская области, республики Калмыкия, Мордовия, Чувашия и город Санкт-Петербург. «Руководители этих регионов по-настоящему заботятся о жизни своих людей», — заключил Виктор Зубков.

Власти же прочих субъектов федерации далеко не в полной мере исполняют свои обязательства, что является первой из причин, сдерживающих газификацию регионов. Второй причиной была названа нарастающая просроченная задолженность потребителей за уже использованный газ — на 1 июня 2017 года она составила 196 млрд рублей, что на 22% больше, чем в начале этого года. В результате этих проблем, по словам председателя совета директоров, «Газпром» вынужден сдерживать или даже приостанавливать газификацию проблемных регионов.

После призыва к более ответственному отношению «ряда руководителей регионов» к вопросам газоснабжения Виктор Зубков покинул пресс-конференцию, предоставив монополию ответов Алексею Миллеру. И их вектор почти сразу же сместился в сторону внешнеэкономической деятельности «Газпрома» — после сообщения о многочисленных рекордах и достижении компанией очередных исторических максимумов по показателям добычи газа, в том числе в поставках газа на экспорт. «По итогам 2016 года мы имеем долю на европейском газовом рынке 33,1%», — доложил председатель правления. И его размеренно-убедительная речь не оставляла сомнений в том, что «Газпром» находится в стадии стабильного роста трансграничных поставок.

Не обошлось и без комментариев относительно недавних действий Еврокомиссии по отношению к «Северному потоку-2». По мнению Алексея Миллера, для этого газопровода никакого особого режима нет — он проходит в том же коридоре, что и «Северный поток-1», и реализуется по графику, к тому же соглашения о мезонинном и проектном финансировании с европейскими и российскими партнерами уже подписаны. «Мы абсолютно уверены, что в директивные сроки этот газопровод будет построен», — заключил председатель правления ПАО «Газпром». В доказательство этого он процитировал европартнеров «Газпрома», которые «не считают, что США могут остановить этот проект», а, напротив, считают неприемлемым, чтобы европейская энергополитика определялась США. При этом Алексей Миллер, выговаривая каждое слово в отдельности, очень напоминал Владимира Путина — как выражением лица, так и интонациями.

Глава «Газпрома» не обошел вниманием и «Турецкий поток», на котором началось строительство морского газопровода с укладкой его глубоководного участка. Его возможные объемы для стран южной и юго-восточной Европы составят 15 млрд 750 млн кубических метров газа, морская труба первой нитки достигнет турецкого берега в 2018 году, второй — в 2019 году. Но срок ввода в эксплуатацию и начала поставок в Турцию и страны Европы определен как декабрь 2019 года из-за необходимости подготовки газотранспортной инфраструктуры. При этом точка выхода на турецкой границе пока не определена — она будет установлена в результате переговоров с европейскими партнерами. По словам Алексея Миллера, практически все компании из всех стран южной и юго-восточной Европы проявили интерес к заключению контрактов для поставки газа, и нет никаких сомнений в том, что этот проект будет реализован в указанные сроки.

Отдельного внимания удостоился проект «Сила Сибири» — его восточный маршрут «Сила Сибири-1» и западное направление, бывший «Алтай», а ныне — «Сила Сибири-2». Еще 30 июня предправления «Газпрома» доложил о достижении принципиальных договоренностей с китайскими партнерами о конкретной дате начала поставок по маршруту «Сила Сибири-1», а уже 4 июля подписал документы, утверждающие в качестве этой даты декабрь 2019 года. «Этот проект будет абсолютно точно рентабельным на протяжении всего своего жизненного цикла», — уверено заявил Алексей Миллер на пресс-конференции. Что касается «Силы Сибири-2», то, по его словам, в зависимости от ситуации на рынке это газотранспортный маршрут также будет востребован. Одной из возможностей заполнения «Силы Сибири-2» могут стать поставки газа в Индию на основе своповых разменных операций между разными странами, при этом могут быть задействованы ресурсы и добычных центров Западной Сибири — в интеграции с проектом «Сила Сибири-2».

Не обошлось и без обсуждения украинской тематики. «Газпром может обратиться в международный арбитраж для защиты своих инвестиций на Украине», — сообщил Алексей Миллер, комментируя арест активов структур «Газпрома» в сопредельном государстве. Говоря о решении Стокгольмского арбитража, он дал предварительную оценку суммы взыскания с компании «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» — она превышает $1,7 млрд. «Но при этом аргументация арбитров нам представляется недостаточной, и «Газпром» принял решение обжаловать решение Стокгольмского суда в апелляционном суде Швеции», — добавил председатель правления.

Говоря об объеме будущего транзита через территорию Украины, Алексей Миллер отметил, что его масштаб определяют не внешнеполитические факторы и не состояние ГТС Украины. В России изменились схемы транспортировки газа, что привело к приоритету нового «северного коридора» и сокращению газотранспортных потоков в «центральном коридоре». Все это может привести к тому, что к началу 2020-го возможный потенциальный объем транзита через Украину составит от 10 до 15 млрд кубометров.

Очень живую реакцию Алексея Миллера вызвал вопрос о рыночном ценообразовании и снижении цен на экспортируемый газ. Стоило одному из журналистов предположить, что между спотовыми и долгосрочными ценами идет некоторый лаг, как глава «Газпрома» очень эмоционально отреагировал: «Корюшка в Неве идет весной!» — однако далее с улыбкой поведал, что никакого снижения цен не наблюдается, и цена на законтрактованный газ выше, чем заложена в федеральный бюджет.

Тему импортозамещения глава «Газпрома» раскрыл на примере Южно-Киринского месторождение проекта «Сахалин-3», где отечественные предприятия готовы заместить импортные придонные комплексы добычи собственными разработками. «Интерес производителей к выпуску такого оборудования чрезвычайно высок. И у меня нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут поставки таких комплексов. Мы уже 100% труб закупаем в России, 95% — материально-технического оборудования. Осталось совсем немного», — оптимистично поведал Алексей Миллер.

«Российский газ на европейском рынке конкурентоспособен был, есть и будет», — так предправления «Газпрома» ответил на вопрос о его отношении к тому, что сжиженный газ США обещает полностью удовлетворить потребности Европы. «Это та же самая история, что и со сланцевым газом, когда два-три года назад «Газпрому» предрекали большие проблемы. Сейчас про это что-то не слышно. То же и с сжиженным природным газом сегодня. Трубопроводный газ всегда был и будет более экономически выгоден», — аргументировал Алексей Миллер свою позицию. По его информации, при современных объемах добычи и разведанных запасов газа США хватит не более, чем на 12 лет, при этом Америка потребляет больше, чем добывает — США были и остаются страной-нетто, импортером газа. К тому же на американском рынке, как и на рынке Евросоюза, происходит снижение объемов добычи собственного газа с одновременным ростом потребления.

Под занавес пресс-конференции Алексею Миллеру достался вопрос о недостаточной капитализации «Газпрома» и понижательном тренде стоимости его акций. Начав отвечать, Миллер предложил задавшему вопрос корреспонденту газеты «Правда» присесть, однако услышал в ответ отказ — мол, выслушает стоя, потому что слишком долго ждал возможности задать вопрос. И все бы ничего, но «правдист» ввернул на хорошем русском языке фразу «Беттер лейт вен невер», имея в виду «Лучше поздно, чем никогда». Это привело главу «Газпрома» в недоумение, перешедшее в краткий, но эмоциональный спич с призывом говорить по-русски, отбросив «англицизмы» и заимствованные иностранные слова. «Язык является хранителем нашего русского опыта», — сказал Алексей Миллер, призвав «лучше поздно, чем никогда» хранить этот язык.

Возвращаясь к вопросам капитализации, он еще раз продекларировал миссию компании «Газпром» — обеспечивать надежное газоснабжение России во время «нашей холодной русской зимы». По его словам, именно поэтому компания имеет на балансе добычные и газотранспортные мощности, которые значительно превышают объемы годовой добычи и используются несколько дней, недель в году — в зависимости от того, какая выдается зима. «Мы несем ответственность за газоснабжение, теплоэнергетику и электроэнергетику. Делали это, и будем делать», — жестко заявил глава «Газпрома», признав, что с точки зрения «чистого» акционера это, возможно, избыточные мощности. «Но если компания будет ставить целью только рост капитализации — как объяснить, если в осеннее-зимний период не хватит этих мощностей?» — задал риторический вопрос Алексей Миллер. В противовес невысокой капитализации и недооцененным акциям «Газпрома» он отметил хорошую дивидендную доходность и выгоду долгосрочных инвестиций в компанию, реализующую много крупных инвестпроектов. «Но через 1–2 года эти проекты заработают, генерируя дополнительный денежный поток за счет увеличения поставок газа, так что мы являемся оптимистами в плане роста капитализации, и будем над этим дальше работать», — завершил Алексей Миллер.

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