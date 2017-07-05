На Чкаловском авиазаводе в Новосибирске погиб рабочий

От удара током погиб работник новосибирского авиазавода имени Чкалова. Первыми о трагедии сообщили очевидцы в «АСТ-54».

По информации «АСТ-54», 4 июля на Чкаловском авиазаводе произошла трагедия: погиб молодой рабочий цеха. Уточняется, что смерть наступила в результате удара током. Сведения о смерти подтвердил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного комитета Новосибирской области Алексей Максименко, но выяснить обстоятельства гибели еще предстоит следователям, которые в текущий момент проводят проверку.

Как пишут работники авиазавода в комментариях к сообщению, на тот момент 25-летний сотрудник авиазавода работал один в цехе.

«Он полез в щитовую на освещение, протягивал там переноску, завел руку за шину, подскользнулся, угодил лицом туда и замкнул на себе все 380 вольт. Пролежал там до тех пор, пока свет не погас, и все не кинулись искать причину отсутствия электричества», — пояснил в комментариях работник завода.

Напомним, в начале июня гибель молодого рабочего произошла на строительной площадке дома на Кошурникова. Рабочего завалило глиной в котловане, когда там работал экскаватор.

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