В Новосибирске изъяли почти 60 тыс. литров нелегальных напитков

В ходе контрольных мероприятий в Заельцовском районе Новосибирска специалисты Росалкогольрегулирования обнаружили крупную партию пивных напитков без сопровождающих документов.

На производственной площадке ООО «Адамант», располагающейся в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО обнаружили 39 180 литров спиртосодержащей жидкости и 20 136 литров пивных напитков Mixon без документов, подтверждающих легальность производства и оборота. Помимо самих напитков, без сопровождающей документации было выявлено около 400 кг красителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса и консервантов. В управлении добавили, что условия хранения продукции были антисанитарными.

«Часть продукции хранилась на открытой площадке, прилегающей к зданию, под воздействием прямых солнечных лучей и при температуре, значительно превышающей предельно допустимые значения, указанные на этикетке, а производственно-складские помещения находились в антисанитарном состоянии. В настоящее время вся продукция арестована», — сообщил глава МРУ РАР по СФО Алексей Крупин.

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