Бывшего главного бухгалтера полиции Красноярска Надежду Николаеву арестовали в зале суда. Судебный процесс о хищении 130 млн рублей длится уже пять лет.

В зале Центрального районного суда Красноярска была заключена под стражу бывший главный бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева. Ранее она пребывала под подпиской о невыезде, но суд, руководствуясь тем, что обвиняемая в хищении 130 млн рублей, предназначенных для зарплаты сотрудникам полиции, намерено затягивает судебный процесс, решил изменить меру пресечения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказали в суде, это дело рассматривается уже пять лет. Все это время подсудимая не признает вину, меняет адвокатов, тем самым затягивая судопроизводство. Согласно материалам дела, Николаева вносила некорректные данные в бухгалтерский учет с 2007 года по 2012-й. За это время она сумела похитить около 130 млн рублей. По уголовному делу привлечено порядка 200 свидетелей, а объем дела – 115 томов.

На имущество Надежды Николаевой, автомобиль Toyota RAV4, квартира, парковочное место и три квартиры родственников, наложен арест.

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