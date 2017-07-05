Константин Журавлев назначен директором по массовому бизнесу Альфа-Банка в Кемерове

На должность директора по массовому бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка назначен Константин Журавлев. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития направления массового бизнеса в регионе.

Директором направления по массовому бизнесу в кемеровском отделении Альфа-Банка стал Константин Журавлев. Перед новым руководителем стоит комплекс задач по увеличению клиентской базы, развитию кредитования и росту кредитного портфеля, а также непрерывному совершенствованию качества клиентского обслуживания.

Константин Журавлев окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Финансы и кредит». Более 10 лет работает в Альфа-Банке. Начинал свою карьеру в розничном бизнесе, где прошел путь от начальника группы агентов до начальника отдела развития партнерской сети. Курировал зарплатное направление и направление потребительского кредитования в ОО «Кемеровском».

«Основные задачи, которые предстоит решить, — это увеличение доли рынка массового бизнеса в Кемерове, улучшение сервиса обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также расширение зоны присутствия отделений по обслуживанию клиентов по Кемеровской области и развитие новых для региона каналов продаж для этой категории клиентов», — подчеркнул Константин Журавлев.

По итогам 2016 года число клиентов Альфа-Банка из сферы малого бизнеса в Кемерове превысило 1,4 тыс. компаний. Объем средств на счетах клиентов малого бизнеса — более 250 млн рублей. В 2016 году банк продолжал совершенствовать продуктовую линейку расчетных инструментов, развивал дистанционные каналы обслуживания предпринимателей. На сегодняшний день более 55% клиентов-предпринимателей регулярно используют дистанционные инструменты управления счетами, предпочитая экономить время на визит в отделение.

Как отметили в пресс-службе банка, Альфа-Банк стремится не просто предлагать предпринимателям удобные финансовые продукты и услуги, но и помогать развивать бизнес с помощью нефинансовых сервисов: программа привилегий «Клуб клиентов», сертификаты на юридическую поддержку, рекламу в Яндексе и социальных сетях для новых клиентов, деловые конференции для предпринимателей, услуги персонального менеджера.

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